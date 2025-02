Marquez Jr. brucia Bagnaia, solo la Yamaha di Quartararo "al passo" con le Ducati

Giornata finale di test a Sepang di... basso profilo, ancora una volta condizionata dalla pioggia caduta a tratti e dall'assenza di un finale da time attack vero e proprio (che era lecito attendersi) al quale tutte le squadre presenti hanno preferito a causa delle basse temperature un lavoro approfondito sul passo-gara e sulla simulazione della distanza di un gran premio. Al netto di tutte le variabili proprie di una sessione di test lunga otto ore, a mettere a segno il miglior tempo del terzo e ultimo giorno di test (nella sessione del mattino malese) è stato Alex Marquez. In sella alla Ducati GP 24 Gresini, lo spagnolo si è spinto fino al tempo di un minuto, 56 secondi e 493 millesimi, vale a dire a soli 156 millesimi dal record del circuito fissato l'anno scorso da Francesco Bagnaia. Da parte sua, il tre volte campione del mondo italiano non è stato a guardare, chiudendo a soli sette millesimi da Marquez Jr. il suo miglior time attack (per lui come per tutti svolto in mattinata) in sella alla GP25.