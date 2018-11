Motomondiale, Fenati tornerà in pista nel 2019: accordo con lo stesso team che lo aveva licenziato

12/11/2018

Ancora poco più di tre mesi e poi Romano Fenati potrà tornare in pista. Sì, perché il pilota ascolano, a cui è stata tolta la licenza sino al 21 febbaio per aver tirato la leva del freno di Manzi durante la gara della Moto2 a Misano, ha trovato una squadra per la stagione 2019. Anzi, ha rtirovato la sua vecchia squadra, quella che dopo il brutto gesto del 10 settembre, lo aveva licenziato in tronco. Il team Snipers, infatti, lo ha nuovamente ingaggiato, anche se per tornare a correre in Moto3, dove nel 2017 era stato vice campione del mondo. Si attende solo l'annuncio ufficiale.