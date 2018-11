Moto3 Valencia, Oncu riscrive la storia

18/11/2018

Can Oncu trionfa al debutto in Moto3 nel GP della Comunità Valenciana, diventando il più giovane vincitore di una gara nella storia del Motomondiale . Il 15 enne turco ha tagliato il traguardo per primo approfittando anche della clamorosa caduta di Arbolino , che era saldamente in testa. Alle sue spalle il campione del mondo Martin e lo scozzese McPhee . Giù dal podio Di Giannantonio , che però strappa a Bezzecchi (a terra) il 2° posto iridato.

Oncu ha riscritto la storia: non solo è diventato il primo pilota turco a vincere una gara del motomondiale, ma si è anche tolto l'incredibile soddisfazione di diventare il più giovane vincitore di un GP di tutti i tempi, battendo il record che dal 2008 apparteneva a Scott Redding. Una giornata sicuramente da ricordare per lui, che per altro era al debutto assoluto dopo aver vinto la Red Bull Rookies Cup che gli aveva consentito di conquistarsi la wild card per Valencia.





Sfortunatissimo Tony Arbolino, caduto dopo un leggero high-side alla curva 4 quando era saldamente in testa da oltre dieci giri. Il pilota italiano era partito dalla pole position, aveva letteralmente dominato facendo il vuoto, ma poi si è ritrovato a terra, vedendo sfumare la possibilità di centrare la prima vittoria della carriera. Destino praticamente identico per Marco Bezzecchi, caduto qualche giro prima in circostanze simili: il riminese è riuscito a completare la gara, ma ha finito fuori dalla zona punti consegnando al connazionale Di Giannantonio il 2° posto nel mondiale alle spalle del compagno Martin.



Il Diggia ha lottato per il podio, ma alla fine ha preferito non prendersi rischi e accontentarsi del piazzamento utile a regalare al team Gresini la doppietta iridata. I primi tre classificati del 2018 si ritroveranno tutti in Moto2 nel 2019. Quinto posto per Enea Bastianini, settimo per Niccolò Antonelli, con Celestino Vietti a chiudere la top 10. Dodicesima piazza per Nepa, quattordicesima per Migno, diciottesima per Dalla Porta.