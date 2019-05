Moto3 Spagna, doppietta per il team Sic58 con Antonelli e Suzuki

05/05/2019

Non poteva andare diversamente. Sulle curve di Jerez, dove un diciassettenne Sic conquistava il suo primo successo, è arrivata anche la prima gioia del team fondato da suo padre Paolo, al terzo anno in Moto3. A farlo esultare è stato un super Antonelli, che ha ritrovato un successo che gli mancava ormai dal 2016, scalando la classifica iridata e portandosi a - 1 dalla vetta, ancora occupata da Canet, pilota del team di Max Biaggi.



Una giornata da ricordare per tutto il team Sic58, che si è regalato una meravigliosa doppietta con Tatsuki Suzuki, al primo podio della carriera. Domenica memorabile anche per Celestino Vietti, classe 2001 e rookie della Moto3. Il torinese dello Sky Racing Team VR46 è stato bravissimo a rimanere nel gruppone per tutta la gara e trovare il treno giusto per il podio finale, regolando piloti più esperti come lo stesso Canet. Secondo podio in carriera in Moto3, dopo quello di Phillip Island del 2018, ma il primo da pilota titolare, visto che nella scorsa stagione corse da sostituto di Bulega.



Il primo degli altri italiani è stato Lorenzo Dalla Porta, 8°, scivolato lontano dalla lotta per la top 3 a causa di un lungo a poco più di un giro dalla fine. A punti anche Andrea Migno, 10°. Fuori invece Dennis Foggia, che ha chiuso 11° ma è poi stato penalizzato di 3 secondi per aver più volte superato i limiti della pista, dopo che in precedenza aveva anche dovuto subire un long lap penalty per lo stesso motivo. Sfortunatissimo, ancora una volta, Romano Fenati, finito fuori dai giochi dopo un'escursione nella ghiaia per evitare la moto di Ramirez, che si era sdraiato dopo un leggero contatto con Antonelli.