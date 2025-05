Moto3, GP Gran Bretagna: Rueda da ultimo a primo, Lunetta sul podio

Jose Antonio Rueda fa l'impresa in Moto3 nel GP di Gran Bretagna. Dopo la penalizzazione post pole che lo ha visto partire ultimo, lo spagnolo del team KTM Ajo conquista la vittoria in rimonta su Maximo Quiles e l'italiano Luca Lunetta. Un successo da incorniciare per il 19enne andaluso che nella lotta carena contro carena col connazionale 17enne ha la meglio. Una vittoria che permette a Rueda di allungare per in classifica iridata col contemporaneo ko di Piqueras.