Moto3 San Marino: Foggia straordinario a Misano, corsa al titolo riaperta

moto3 san marino

Vittoria e gap ricucito con i piani alti della classifica mondiale per il pilota italiano

© Getty Images Dennis Foggia vince il GP di San Marino, quattordicesima tappa stagionale del Mondiale di Moto3. Il pilota italiano conquista il successo davanti agli spagnoli Jaume Masia e Izan Guevara riaprendo di fatto la corsa al titolo. Sergio Garcia, infatti, perde la leadership a causa della squalifica subita in gara, con Guevara che ne approfitta portandosi in testa con 11 punti di vantaggio e Foggia che accorcia a 35.

Misano è ancora una volta di Dennis Foggia. Capace di piazzare il triplete, il pilota romano prossimo al passaggio in Moto2 col team ItalTrans conquista il terzo successo consecutivo al Marco Simoncelli riaprendo la corsa al titolo Mondiale. Una gara perfetta per "The Rocket", un vero fulmine sul tracciato che tra tutti esalta lo stile di guida del 21enne. In lotta fino all'ultimo con Masia e Guevara, Foggia non lascia scampo alla truppa spagnola nonostante i ripetuti attacchi alla Quercia conquistando il primo gradino del podio che gli mancava da Silverstone.

Un successo che anche grazie alla contemporanea squalifica di Garcia, protagonista di "guida pericolosa" dopo vari lunghi e una caduta che aveva compromesso la sua gara, riapre la corsa al titolo. Guevara, infatti, col suo terzo posto balza in testa alla generale seguito proprio dal compagno di box a 11 lunghezze, mentre Foggia accorcia a 35 punti.

Giù dal podio il turco Deniz Oncu, seguito dal gruppo formato da Holgado, Suzuki e Moreira che hanno provato a restare attaccati con i più veloci in pista. In top 10 anche Ortolà, McPhee e Nepa. A conquistare punti in questa domenica di gara ci sono anche Riccardo Rossi, Munoz, Yamanaka, Kelso e Bartolini. Restano invece a bocca asciutta Surra e Fernandez, così come Migno e Carraro che sono stati costretti al ritiro per delle cadute in avvio di GP.