Moto3, GP Teruel: bis di Masia all'ultima curva, Vietti giù dal podio

MOTO3 TERUEL

di

LUCA BUCCERI

Jaume Masia fa il bis ad Aragon vincendo il GP di Teruel di Moto3, gara che apre il weekend di motori in Spagna. Lo spagnolo replica quanto fatto lo scorso fine settimana vincendo all'ultimo respiro davanti alle KTM di Ayumu Sasaki e Kaito Toba. Appena giù dal podio Albert Arenas, che resta comunque leader del Mondiale, che chiude davanti all'italiano Celestino Vietti. Delusione per Tony Arbolino, solo 10° al traguardo.

Poteva essere il fine settimana che gli avrebbe consegnato virtualmente il Mondiale, eppure una sbavatura all'ultimo giro è costato il podio ad Albert Arenas. A beffarlo, ancora una volta, è il connazionale Jaume Masia che, come lo scorso fine settimana, conquista il gradino più alto del podio all'ultimo respiro in un giro finale al cardiopalma.

Con il successo di Masia arriva anche un traguardo importante per Honda che conquista il successo numero 800 tra le diverse classi del Motomondiale. A seguire sul podio lo spagnolo ci sono poi i due giapponesi della KTM Ayumu Sasaki (team Tech 3) e Kaito Toba (KTM Ajo) capaci di infilare il leader del Mondiale sul finale spodestandolo da un podio che avrebbe ampiamente meritato.

Ancora avanti di 19 punti sul secondo della generale Ogura, Arenas chiude davanti a Celestino Vietti che ha provato più e più volte a portarsi in testa alla corsa. L'italiano, partito dalla prima fila, ha dovuto fare i conti con l'aggressività di Masia prima e Darryn Binder poi, non riuscendo ad andare oltre il quinto posto finale.

Rientro amaro per Tony Arbolino che, dopo essere stato costretto a saltare il GP di Aragon dello scorso fine settimana perché era stato in contatto con un positivo al Covid, termina la gara al 10° posto vedendo sfumare così il sogno Mondiale. Il pilota milanese è anche l'ultimo italiano ad andare a punti: 16° posto per Foggia, poi Migno, Fenati e Nepa dal 18° al 20° posto. A chiudere la lista degli italiani ci sono poi Antonelli (22°) e Davide Pizzoli (26°) mentre Riccardo Rossi ha guardato la gara da casa dopo essere risultato positivo al coronavirus in settimana.

L'ORDINE DI ARRIVO DEL GP DI TERUEL DI MOTO3

LA CLASSIFICA MONDIALE ED IL CALENDARIO