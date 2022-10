Moto3 Malesia: McPhee vince in rimonta davanti a Sasaki, paura per Nepa

moto3 malesia

Vittoria in rimonta per il pilota britannico che regala la doppietta al team Max Racing con Sasaki

© Getty Images John McPhee vince in Moto3 a Sepang al termina di una gara ricca di emozioni e colpi di scena. Il pilota britannico sorprende tutti nel finale e si accomoda sul gradino più alto del podio nel GP della Malesia davanti al compagno di box Ayumu Sasaki e allo spagnolo Sergio Garcia. Dennis Foggia, partito dalla pole, chiude al sesto posto mentre il neo campione del mondo Izan Guevara non va oltre il 12 posto finale.

MCPHEE-SASAKI, DOMENICA MAGICA PER BIAGGI

La Malesia regala sorprese ed emozioni in Moto3, con una gara che sembrava indirizzata sulla solita via dei quattro che si sono contesi la gran parte dei GP in stagione e che poi, invece, ha visto trionfare quasi inaspettatamente il jolly della situazione. A far festa a Sepang è il britannico John McPhee, che partito dalle ultime file si è reso protagonista di una rimonta eccezionale fino al gradino più alto del podio. Succede tutto nel finale, col pilota del team Sterilgarda Husqvarna Max (scuderia di Max Biaggi) che si fa strada tra i grandi di questo mondiale infilandoli in successione per volare verso il successo. Dopo una gara condotta in testa e in lotta, infatti, Sasaki, Garcia e Foggia si sono "arresi" al britannico, che con una serie di sorpassi ha reso gli ultimi giri al cardiopalma. Sul secondo gradino del podio, per una giornata stupenda per il team di Biaggi, si piazza Sasaki che ha avuto la meglio su Sergio Garcia, in lotta col nostro Dennis Foggia per il titolo di vice campione del Mondo Moto3.

MOTO3, TOP 15 DEL GP DELLA MALESIA

Giù dal podio si accomoda lo spagnolo Jaume Masia, seguito dal brasiliano Diogo Moreira e da "The Rocket" Foggia. L'italiano, partito dalla pole, è stato in testa per buona parte della gara salvo poi ostacolarsi con Garcia perdendo anche le chance di andare a podio. Alle spalle del pilota romano si piazzano poi in successione Holgado, Yamanaka, Ortolà e Oncu per completare la top 10. A punti anche Artigas, il fresco campione del mondo Izan Guevara, Bartolini, Migno e Adrian Fernandez.

SPAVENTO NEPA

Il GP della Malesia ha però vissuto uno spavento incredibile in partenza, col pilota italiano Stefano Nepa vittima di una caduta che poteva trasformarsi in tragedia sulla pista che 11 anni fa portò via Marco Simoncelli. In avvio, infatti, il pilota del team Angeluss MTA è caduto mentre si trovava nel gruppone e soltanto alcune manovre al limite dei colleghi hanno evitato il peggio. L'italiano è stato portato al centro medico dove purtroppo è arrivata l'amara diagnosi: frattura scomposta di tibia e perone con operazione d'urgenza da eseguire a Sepang.