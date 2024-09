Moto3, GP Emilia Romagna: Alonso, vittoria in volata e fuga per il titolo

Moto3 Emilia Romagna

Un altro successo per il colombiano che si porta a 82 punti di vantaggio su Holgado per il Mondiale

© Getty Images In Moto3 è David Alonso a vincere il GP dell'Emilia Romagna al termine di una gara combattuta fino alle ultime curve. Il leader del mondiale, in lotta con Piqueras e Veijer per il successo, vince a Misano consolidando il primato, con un vantaggio ora di 82 punti su Holgado, che si piazza giù dal podio dopo aver subito una penalità. In top 5 anche Ortolà, seguito dall'italiano Luca Lunetta. A punti anche Matteo Bertelle (9°), Farioli (12°) e Stefano Nepa (14°). Domenica sfortunata per Riccardo Rossi (23°), caduto in avvio di gara e poi in difficoltà per la rimonta.

Ottava vittoria stagionale su 14 gare e leadership in Moto3 sempre più salda per David Alonso che in sella alla sua CFMoto non lascia scampo a nessuno. Da buon opportunista, il colombiano attende il momento giusto per andare in testa alla gara di Misano, con gli ultimi giri emozionanti che regalano il successo al 18enne. E ora tra lui e il titolo c'è davvero poco, con la festa iridata che potrebbe già arrivare tra due appuntamenti.

Resta deluso Holgado, in lotta fino alla fine per la vittoria e beffato due volte. La prima per il sorpasso di Alonso, la seconda per la penalità inflitta nel post GP per track limits, con lo spagnolo che ha dovuto cedere una posizione perdendo il podio. Da terzo, infatti, scivola al quarto posto, con Veijer che prende il gradino più basso del podio alle spalle di Piqueras.

In top 10 presenti due italiani, con Luca Lunetta sesto dietro a Ortolà e Matteo Bertelle nono alle spalle di Kelso e Adrian Fernandez e davanti a Rueda. A punti Suzuki, Farioli, Furusato, Nepa e Yamanaka.