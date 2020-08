Moto3, Foggia conquista Brno e beffa Arenas

MOTO3

di

LUCA BUCCERI

Capolavoro di Dennis Foggia nel GP della Repubblica Ceca. Il pilota italiano vince la quarta tappa della stagione di Moto3 davanti al leader del Mondiale Albert Arenas e Ai Ogura. Soddisfazione per il pilota del team Leopard Racing che conquista il primo successo assoluto in categoria. Giù dal podio, per un soffio, Niccolò Antonelli mentre Tony Arbolino chiude ottavo e deluso dopo un GP condotto tra le prime posizioni.

E' stata una gara fantastica quella di Dennis Foggia che finalmente riesce a guadagnare il gradino più alto del podio. Lo fa in grande stile precedendo l'attuale leader della classifica Albert Arenas che in sella alla sua KTM del team Aspar ha provato più e più volte a spodestarlo da una prima posizione che il pilota italiano ha meritato in lungo e in largo. Nel fine settimana di Moto3 a Brno sfumano però due doppiette. La prima è quella italiana che avrebbe visto Tony Arbolino chiudere in seconda posizione, ma la fame di successo di Arenas è costata cara al pilota Snipers finito poi nono. L'altra è quella del team Leopard che ha visto Jaume Masia scivolare a poche curve dal traguardo e che avrebbe concesso alla scuderia lussemburghese una doppietta da sogno.

Giù dal podio Niccolò Antonelli autore di una prestazione super. Partito dal 12° posto, il pilota del team SIC58 ha rimontato facendosi strada nel gruppo, poi non ha potuto far altro che accodarsi alla battaglia tra Arenas e Ogura. Nono tempo per Romano Fenati, decimo per Stefano Nepa che precedono Vietti (13°) e Andrea Migno (14°). Ultimo degli italiani è Davide Pizzoli (24°), mentre Riccardo Rossi è stato costretto al ritiro per una caduta. Ritiro anche per Tatsu Suzuki del team SIC58 che aveva vinto a Jerez due settimane fa, al "giappo-riccionese" è stata fatale un'uscita di curva larga che lo ha fatto finire sulla ghiaia.

L'ORDINE DI ARRIVO DELLA MOTO3 A BRNO