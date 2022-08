Moto3 Austria: Sasaki stupisce tutti e vince in rimonta, Garcia resta leader

moto3 austria

Il giapponese conquista la vittoria nonostante il doppio long lap penalty, Foggia chiude soltanto 12°

© Getty Images Ayumu Sasaki conquista il successo nel GP d'Austria, tredicesima tappa stagionale del mondiale di Moto3. Il pilota giapponese vince clamorosamente in rimonta dopo due long lap penalty davanti al connazionale Tatsuki Suzuki e allo spagnolo David Munoz. Giù dal podio il turco Deniz Oncu seguito dal leader del Mondiale Sergio Garcia. Gara da rivedere per Dennis Foggia, che chiude soltanto 12° ed è ora a 49 punti dalla testa della classifica generale.

Un successo da incorniciare per Sasaki, del team Sterilgarda Husqvarna di Max Biaggi, al termine di una gara da applausi. Nonostante il doppio long lap penalty comminatogli dopo l'incidente avvenuto a Silverstone, il pilota nipponico si è confermato il più veloce in pista in questo weekend e ha portato a termine una rimonta da urlo. Subito avanti al via e poi scivolato fino al 21° posto al quinto giro, Sasaki non si è fatto frenare dal traffico del centro gruppo dribblando abilmente tutte le moto in pista arrivando già a metà gara nel gruppo di testa. Sul finale, dopo aver conquistato la leadership sul tracciato del Red Bull Ring, ha poi piazzato lo strappo con Suzuki che ha provato fino all'ultimo a beffarlo, con la bandiera a scacchi che ha sorriso al connazionale in una gara da ricordare.

Sul podio, oltre ai due nipponici, anche lo spagnolo David Munoz che ha invece avuto la meglio su Deniz Oncu al termine di una gara combattuta col turco. Può sorridere anche Sergio Garcia, leader del Mondiale, che chiude quinto davanti a Diogo Moreira e Izan Guevara, piazzando di fatto un altro mini allungo per il titolo. Ora sono cinque i punti di distacco dallo stesso Guevara, ben 49 da Dennis Foggia che non riesce a chiudere oltre il 12° posto. Per l'italiano qualche problema con la sua moto del team Leopard e ancora qualche ostacolo nel saper sfruttare la frenata che gli avrebbe potuto concedere sorpassi se ben utilizzata.

In top 10 anche Holgado, McPhee e Toba, mentre raccolgono punti Ortolà (11°) e lo steso Dennis Foggia seguito da Yamanaka, Artigas e Nepa. Fuori dalla zona punti invece gli altri italiani, con Riccardo Rossi 20° davanti a Elia Bartolini, mentre Migno, Carraro e Surra chiudono rispettivamente 23°, 24° e 27°.