Moto3 Valencia: vince Garcia, Migno-Artigas sul podio

Sergio Garcia ha vinto il GP della Comunità Valenciana e conquistato il primo successo in carriera in Moto3. Lo spagnolo classe 2003 ha beffato al fotofinish il poleman Andrea Migno, 2° per soli 5 millesimi, con il debuttante Artigas a chiudere il podio. A terra il campione del mondo Dalla Porta, così come Tony Arbolino, che ha così perso il podio iridato. Celestino Vietti ha chiuso 8° e conquistato il titolo di rookie of the year.