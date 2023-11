Moto3 Valencia: Sasaki chiude in bellezza, Alonso e Ortolà sul podio

MOTO3 VALENCIA

Il vicecampione del mondo della classe più piccola chiude in bellezza la sua stagione

© Getty Images Il gran finale valenciano del Motonondiale si apre con il successo di Ayumu Sasaki che porta lala vittoria la Husqvarna del team Liqui Moly Intact GP davanti a David Alonso (GASGAS Aspar) e all'altro spagnolo Ivan Ortolà (Angeluss MTA Team). Si ferma ai piedi del podio la corsa di Colin Vieijer (compagno di squadra di Sasaki) che aveva condotto buona parte della gara in testa dalla pole, scalando poi quarto negli ultimi giri. Chiude la top five Deniz Oncu. Solo tredicesimo al traguardo il neocampione del mondo Jaume Masia (Leopard Racing), evidentemente scarico di motivazioni. Davanti a Masia (dodicesimo) taglia il traguardo Filippo Farioli con la KTM Red Bull Tech3, migliore dei piloti italiani al traguardo.

LA CRONACA DELLA GARA

Sasaki al comando davanti al compagno di squadra Veijer che scattava dalla pole ma era finito a terra nel sighting lap, costringendo il suo team agli straordinari in griglia di partenza. Caduta alla seconda curva per Holgado, Moreira e Perez. Ad innescare la carambola Artigas che colpisce il brasiliano e si vede comminare un doppio long lap penalty. Terza posizione per Oncu davanti a Kelso. L'autore della pole prende la testa della corsa già al secondo giro. Scivolata anche per Fellon. Oncu secondo davanti a Sasaki ma il giapponese di Husqvarna Intact GP si riprende subito la seconda piazza. Il campione del mondo Masia viaggia nella parte bassa della top ten. Dieci giri al termine: il gruppo di testa è composto da Vejier, Sasaki, Oncu, Alonso e Ortolà. Rueda e Kelso seguono poco più staccati in sesta e settima posizione, Masia solo decimo. Bagarre tra Alonso e Oncu, ne approfitta Ortolà per infilare entrambi, poi Alonso stringe i tempi con la sua GASGAS Aspar e a sette giri dalla bandiera a scacchi sale in terza posizione, saltando poche curve più in là anche Sasaki che non molla e all'inizio del quintultimo passaggio torna secondo. Veijer sbaglia e scala in quarta posizione: errore o tattica? Sasaki guida la gara su Ortolà e Alonso. Veijer li segue, Oncu ha qualche decina di metri di ritardo. Alonso secondo all'inizio del terzultimo giro ma Ortolà risponde subito, Veijer li segue, Oncu è tornato nel quintetto di testa, approfittando delle schermaglie dei quattro davanti a lui. Diciannovesimo e penultimo giro: la battaglia per la vittoria si infiamma. Veijer passa Ortolà ed è terzo ma lo spagnolo restituisce il sorpasso. Sasaki vince l'ultima gra dell'anno davanti ad Alonso, Ortolà, Veijer e Oncu. Solo tredicesimo il campione del mondo Masia.