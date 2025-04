Moto3 Spagna: Rueda domina e torna in vetta al Mondiale

José Antonio Rueda ha vinto il GP di Spagna e conquistato il suo terzo successo in cinque gare nel Mondiale Moto3. Lo spagnolo del team Ktm Ajo è partito dalla pole position e ha condotto in testa tutta la gara, tenendo a bada il connazionale Angel Piqueras e l'australiano Joel Kelso, suoi principali rivali per il titolo, per poi rifilare loro quasi 5 secondi al traguardo. Rueda ha così riscattato lo "zero" del Qatar e si è ripreso di forza la leadership del Mondiale: ora è a + 4 su Piqueras e + 34 su Kelso.