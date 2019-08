Moto3 Repubblica Ceca, Canet beffa gli italiani e torna in testa al Mondiale

Aron Canet vince il GP della Repubblica Ceca e torna in testa al Mondiale Moto3. Lo spagnolo del team di Max Biaggi ha tagliato il traguardo per primo al termine della solita lunga battaglia di gruppo, beffando il suo rivale per il titolo Lorenzo Dalla Porta (ora a - 3 in classifica) e il poleman Tony Arbolino. Quinta piazza per uno strepitoso Niccolò Antonelli, che era partito dalla pit-lane dopo un problema tecnico.

Rimane straordinariamente viva la lotta per il campionato dopo lo spettacolo andato in scena a Brno. Canet l'ha spuntata grazie a una strategia di gara perfetta, balzando in testa proprio all'ultimo giro dopo aver a lungo inseguito gli scatenati piloti italiani. Dalla Porta, che aveva condotto la gara per lunghi tratti, si è dovuto accontentare della seconda piazza, che lo mantiene comunque a contatto con lo spagnolo in un Mondiale diventato a tutti gli effetti una questione a due. Fa un balzo in avanti anche Arbolino (al quarto podio stagionale), ora 4° in classifica, ma a - 55 dalla vetta.

Sul podio iridato resta un eccezionale Niccolò Antonelli: il pilota del team Sic58 è stato costretto a partire dalla pit-lane a causa di un problema tecnico riscontrato prima del giro di ricognizione, ma con una rimonta epica è riuscito a riagguantare il gruppo di testa. Per qualche giro ha anche assaporato la possibilità di salire sul podio, ma nelle ultime curve di gara è stato risucchiato al quinto posto, alle spalle di Masià. Un'impresa comunque staordinaria per lui.

In top 10, per gli italiani, anche Andrea Migno e Romano Fenati (rispettivamente 7° e 8°), mentre ha chiuso in dodicesima posizione Dennis Foggia. Fuori dalla zona punti Stefano Nepa (17°) e Celestino Vietti (19° dopo una scivolata). Caduta e ritiro per Riccardo Rossi, out insieme ad altri 10 piloti in una gara ricca di incidenti.

L'ORDINE D'ARRIVO

CALENDARIO E CLASSIFICHE