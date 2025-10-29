Moto3: Dettwiler ancora in terapia intensiva, ma "non più in condizioni critiche"

Dettwiler, tamponato dallo spagnolo Rueda mentre procedeva lentamente verso la griglia di partenza, aveva subito gravi lesioni nell'impatto ed era stato portato via in elicottero dopo i soccorsi in pista. "Avrà bisogno di interventi multipli", aveva fatto sapere il team CIP Green Power, annunciando che avrebbe fornito aggiornamenti appena possibile. Anche Rueda era stato portato in ospedale, dove però è stato subito dichiarato fuori pericolo e gli sono state riscontrate la frattura a una mano e varie contusioni.