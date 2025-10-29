Logo SportMediaset

Motogp
moto3

Moto3: Dettwiler ancora in terapia intensiva, ma "non più in condizioni critiche"

Gli aggiornamenti sulle condizioni dei piloti Moto3 José Antonio Rueda e Noah Dettwiler dopo l'incidente a Sepang

di Redazione
29 Ott 2025 - 13:41

A tre giorni dal grave incidente nel warm up del Gp della Malesia classe Moto3, il team CIP Green Power ha aggiornato sulle condizioni del pilota elvetico Noah Dettwiler, ricoverato in terapia intensiva nell'ospedale di Kuala Lumpur. "In base a ciò che dicono i dottori, Noah Dettwiler è stabile e non più in condizioni critiche - scrive il team -. Continuerà ad essere monitorato nel reparto di terapia intensiva. Grazie a tutti per il supporto e l'affetto".

Dettwiler, tamponato dallo spagnolo Rueda mentre procedeva lentamente verso la griglia di partenza, aveva subito gravi lesioni nell'impatto ed era stato portato via in elicottero dopo i soccorsi in pista. "Avrà bisogno di interventi multipli", aveva fatto sapere il team CIP Green Power, annunciando che avrebbe fornito aggiornamenti appena possibile. Anche Rueda era stato portato in ospedale, dove però è stato subito dichiarato fuori pericolo e gli sono state riscontrate la frattura a una mano e varie contusioni.

Incidente Dettwiler: condizioni stabili ma ancora critiche

© X
© X
© X

© X

© X

