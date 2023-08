Moto3: in Austria trionfa Oncu, Holgado e Sasaki sul podio

MOTO3

Il turco beffa i due rivali all'ultima curva, lo spagnolo resta saldamente leader del Mondiale

© Getty Images Deniz Oncu vince il GP d'Austria della Moto3 e porta a casa il secondo successo della sua stagione. Il turco della Ktm (team Ajo) trionfa al fotofinish al termine di una gara combattutissima, beffando all'ultima curva l'altra Ktm (team Tech 3) di Daniel Holgado e la Husqvarna di Ayumu Sasaki. Lo spagnolo resta leader del Mondiale, allungando a +26 in classifica sul giapponese.

Una vittoria davvero al cardiopalma quella del pilota di Alanya, bravissimo ad approfittare del tentativo in extremis di sorpasso di Holgado su Sasaki per infilarli entrambi e passare sotto la bandiera a scacchi con appena 5 millesimi di secondo di vantaggio sul compagno di marca. Ora anche lui è pronto a unirsi alla lotta iridata: il successo di Spielberg gli vale infatti la scalata fino al terzo posto, a -37 dalla vetta.

Scalzato da quella posizione Jaume Masia, costretto a fermarsi a bordo pista dopo pochi giri per un problema tecnico alla sua Honda. Un altro zero pesantissimo per lui dopo quello di Silverstone, che rischia di allontanarlo in maniera definitiva dalla lotta per il titolo. Fuori anche il trionfatore del GP di Gran Bretagna, David Alonso: il colombiano classe 2006 rimonta fino alle prime posizioni, arriva addirittura a prendere la testa della corsa, ma subito dopo finisce a terra, dando forfait a 9 giri dal traguardo.

Ottima sesta piazza per Riccardo Rossi del team Sic58, che alla fine risulta il primo degli italiani in gara e si porta a casa il miglior risultato della sua stagione. Davanti a lui il poleman Collin Veijer e lo spagnolo Ivan Ortola, ora quarto in classifica. A punti anche Stefano Nepa (10°) e Matteo Bertelle (12°), solo 17° invece Romano Fenati e 26° Filippo Farioli.