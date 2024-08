Moto3 Austria, Alonso domina e allunga ancora in vetta

MOTO3

Il colombiano ha completato una rimonta pazzesca dopo un long lap penalty: il Mondiale è sempre più nelle sue mani

© Getty Images David Alonso ha vinto il GP d'Austria, conquistando il suo settimo successo stagionale nel Mondiale Moto3 e rafforzando ulteriormente la sua leadership iridata. Il colombiano è stato autore di una gara pazzesca: partito dalla sesta piazza, è scivolato fino alla decima dopo aver scontato un long lap penalty, per poi rimontare il gruppo di testa e prendersi di forza la vittoria. Sul podio con lui gli spagnoli Munoz e Holgado. Alonso viaggia ora con 71 punti di vantaggio su Ortolà (secondo in classifica e 9° al traguardo).

A spianargli la strada ha contribuito anche un guaio tecnico in cui è incappato lo stesso Ortolà, che sabato aveva conquistato la pole position: la moto dello spagnolo si è spenta dopo il warm up, costringendolo a rientrare ai box e a partire dalla pit lane. Anche la sua rimonta è stata epica, ma non sufficiente a riagganciare le posizioni di vertice.

Ai piedi del podio ha chiuso Piqueras, seguido da Veijer e da Fernandez. Il primo degli italiani al traguardo è stato Riccardo Rossi (11°), seguito a ruota da Matteo Bertelle (12°). Appena fuori dalla zona punti (16°) Nicola Carraro, cadute per Filippo Farioli e Stefano Nepa.