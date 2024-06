Moto3 Olanda: Ortolà beffa Veijer al fotofinish, Alonso limita i danni

MOTO3

Ultimo giro da brividi ad Assen: il padrone di casa chiude 2° per appena 12 millesimi, Munoz completa il podio

© Getty Images Ivan Ortolà vince il GP d'Olanda e conquista il suo primo successo stagionale nel Mondiale Moto3, tornando sul gradino più alto del podio a oltre un anno di distanza dall'ultima volta. Il pilota spagnolo ha la meglio sull'idolo di casa Collin Veijer al termine di un ultimo giro a dir poco da brividi, garantendosi il trionfo con un vantaggio di appena 12 millesimi sulla linea del traguardo. A completare il podio David Munoz, mentre si accontenta di limitare i danni il leader della classifica iridata David Alonso, 5° alla bandiera a scacchi dopo essere scattato dalla 13esima casella di partenza.

Una gara pazza e ricca di colpi di scena, come da copione per la classe più leggera ad Assen. Ortolà parte fortissimo, si mette a dettare il ritmo e resta in vetta per oltre 10 giri, poi viene infilato da Veijer, sulla carta quello con il passo migliore, e viene risucchiato dal gruppo, ma nel finale ha un sussulto da campione, riagguanta l'olandese che sembrava ormai destinato alla vittoria, lo infila a un paio di curve dalla fine e poi resiste sul traguardo.

Alle loro spalle, nel frattempo, succede di tutto e a spuntarla nella lotta per il podio è Munoz, il più deciso nella lotta con Rueda (4°) e Alonso (5°). Il colombiano resta comunque saldamente in testa al Mondiale, con 39 punti di vantaggio su Veijer, ora secondo.

In una categoria che ultimamente sta dando poche soddisfazioni ai colori italiani va sottolineata la straordinaria prova di Luca Lunetta del team Sic58, che chiude al 6° posto, a una manciata di decimi dal podio, facendo un ulteriore passo in avanti dopo gli ottimi settimi posti di Barcellona e del Mugello. L'unico altro italiano in zona punti è Stefano Nepa (9°).