Moto2 Spagna: Jerez è italiana, Di Giannantonio vince davanti a Bezzecchi

MOTO2

Cinque vittorie negli ultimi quattro anni per gli italiani in Moto2, a festeggiare è Gresini con Di Giannantonio

di

LUCA BUCCERI

Doppietta e tripudio italiano nel GP di Spagna di Moto2, con Fabio Di Giannantonio che domina e vince a Jerez davanti al connazionale Marco Bezzecchi. Gara super degli italiani, che precedono un Sam Lowes dalle tante sbavature nel weekend iberico, ma pungente quando serve. Quarto posto per il leader del mondiale Gardner, seguito da Raul Fernandez, a punti anche Stefano Manzi (13°) e Lorenzo Baldassarri (14°).

Il circuito "Angel Nieto" sa sempre più d'Italia in Moto2. Quinta vittoria di fila di un italiano negli ultimi quattro anni, una striscia di risultati positivi sorprendente che si arricchisce quest'oggi col nome di Fabio Di Giannantonio, che insieme a Marco Bezzecchi chiude una doppietta da applausi per il nostro tricolore. Dopo i successi nelle stagioni 2018 e 2019 di Baldassarri, la vittoria di Marini in gara-1 e il trionfo di Bastianini in gara-2 l'anno scorso, Diggia conquista il gradino più alto del podio nel ricordo di Fausto Gresini, al quale ha dedicato la vittoria a fine gara.

Primo da subito, il pilota italiano ha condotto una gara perfetta spingendo al massimo e raccogliendo un gap che giro dopo giro è aumentato. Ha provato a seguirlo, blindando poi il secondo posto, Marco Bezzecchi che ha chiuso il GP davanti a Sam Lowes. Resta leader del mondiale Remy Gardner, quarto al traguardo davanti al compagno di box Raul Fernandez.

A punti anche Vierge, Ogura, Roberts, Canet, Schrotter, Ramirez, Navarro, i due italiani Manzi e Baldassarri e Bendsneyder. Sedicesimo posto per Dalla Porta, 18° per Vietti che nel warm up del mattino aveva replicato la caduta paurosa di ieri di Marquez. Sfortuna per gli altri italiani: 20° Montella, 21° Arbolino, ultimo Marcon mentre sono costretti al ritiro Corsi e Bulega.