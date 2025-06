Moto2, GP Olanda: prima vittoria per Moreira davanti a Canet

Dopo aver riportato il Brasile a vincere in Moto3, Diogo Moreira si toglie la soddisfazione anche in Moto2, ripetendosi in sella alla Kalex del team Italtrans. Il 10 brasiliano, sempre dietro a Canet fino al penultimo giro, fiuta la possibilità di successo e appena lo spagnolo glielo consente lo super per "fuggire". Non una fuga vera e propria, perché alla bandiera a scacchi a dividere i due ci sono solo 56 millesimi e qualche centimetro, ma un successo voluto, sudato e ottenuto dal 21enne di San Paolo che fa festa. E Canet, che pensava di aver distrutto la strategia del brasiliano facendosi sorpassare prima del dovuto, paga i danni al cupolino che lo ha penalizzato in termini di aerodinamica. Ma è comunque un secondo posto importante, con Canet che accorcia su Manuel Gonzalez che col terzo poto finale mantiene comunque la leadership del mondiale.