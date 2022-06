Moto2 Olanda: Fernandez vince e aggancia Vietti per il mondiale

MOTO2 OLANDA

Il pilota spagnolo domina sul tracciato di Assen e conquista il primato condiviso con Vietti

È Augusto Fernandez a vincere il GP d'Olanda, undicesima tappa stagionale del mondiale di Moto2. Il pilota spagnolo del team KTM Ajo trionfa davanti ad Ai Ogura e Jake Dixon, mentre Celestino Vietti chiude ai piedi del podio. Col successo di Assen Fernandez aggancia in testa alla classifica generale Vietti, ora entrambi sono appaiati a 146 punti con un solo punto di vantaggio sul giapponese Ogura.

Un successo che sa di mondiale per Augusto Fernandez, che in sella alla sua Kalex del team KTM Ajo vola sul tracciato di Assen dominando in lungo e in largo. Lo spagnolo, che prima della gara era terzo in generale, aggancia l'italiano Vietti e ora, con 146 punti, sogna in grande sperando nella doppietta per il suo team dopo il successo dell'anno scorso con Gardner. Ma a rendergli la vita complicata ci sarà il mai domo Vietti, che oggi ha chiuso quarto dopo alcuni fine settimana non del tutto esaltanti. Per l'italiano è un po' un finale da beffa, con soli 33 millesimi che lo hanno mandato giù dal podio.

A salire sul podio insieme a Fernandez, infatti, sono Ogura e Dixon, entrambi contendenti al titolo. Per il giapponese una seconda posizione finale che lo porta a un solo punto di distacco dai due leader, ma con un margine di crescita superlativo tanto da far tremare e temere tutti.

Nella top 10 anche Bendsneyder, Alonso Lopez, Arbolino, Roberts, Gonzalez e Salac. A punti poi Aldeguer, Navarro, Chantra, Alcoba e Baltus. Nulla da fare, invece per gli altri italiani: 16° Dalla Porta, 20° Corsi, mentre si ritirano Zaccone e Antonelli.