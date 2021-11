Moto2 Valencia: Raul Fernandez vince, ma Gardner amministra ed è campione del mondo

MOTO2 VALENCIA

Vittoria meritata dello spagnolo, l'australiano resta in top 10 e festeggia il titolo

di

LUCA BUCCERI

Raul Fernandez vince il GP di Valencia, ultima tappa stagionale della Moto2, ma a far festa è il compagno di box Remy Gardner che si laurea campione del mondo della categoria arrivando 10°. L'australiano vince il primo titolo ed entra nella storia: con suo padre Wayne è la seconda coppia di padre-figlio a vincere un mondiale dopo i Roberts. Sul podio anche Di Giannantonio e Augusto Fernandez, quarto posto per Vietti.

Gli serviva finire entro i primi 13 per poter festeggiare il titolo, lui ha amministrato e concluso al decimo posto festeggiando il primo titolo mondiale. Dopo Kenny Roberts e il figlio Kenny Jr, anche la famiglia Gardner entra nella storia del Motomondiale portando per la seconda volta una coppia padre-figlio sul tetto del mondo. Dopo papà Wayne, campione nel 1987, Remy Gardner riesce nell'impresa di imporsi nel mondiale vincendo il titolo di Moto2 al termine di una stagione fatta sì di alti e bassi, ma conclusa con il trionfo più che meritato. A mettergli i bastoni tra le ruote a metà stagione è stato il compagno di box Raul Fernandez, capace di una rimonta super e vicinissimo al sogno mondiale da rookie. Al termine del GP di Valencia i punti tra i due sono solo quattro, con lo spagnolo che ripenserà a lungo la caduta arrivata a Misano dove il mondiale gli è sfuggito in via definitiva.

Nella cornice di festa di Gardner l'ultimo sorriso in Moto2 se lo concede proprio Raul Fernandez che ha vinto davanti a Fabio Di Giannantonio e Augusto Fernandez. I tre, il campione del mondo e i due sul podio, si ritroveranno l'anno prossimo in MotoGP in una stagione che non sarà di certo facile. Giù dal podio Celestino Vietti, autore di una prestazione super, mentre terminano in top 10 Canet, Vierge, Lowes, Navarro, Schrotter e il già citato Gardner.

A punti anche Nagashima, Luthi, Manzi, Ramirez e Syharin, mentre tanta è stata la sfortuna per gli altri italiani. Da Simone Corsi a Marco Bezzecchi, passando per Arbolino, Bulega e Baldassarri, la domenica valenciana non sorride al tricolore. In avvio di gara grande paura per l'incidente di Bezzecchi, Balda e Vierge, con la direzione di gara che ha imposto una ripartenza con 16 giri anziché 25. Nel box del team Sky VR46 è stata lotta contro il tempo per rimettere in sesto la moto del Bez, che per soli 30 secondi è stato costretto a partire dalla pit lane. Al termine della gara è solo 20°, con l'ultima gara in categoria macchiata dallo scivolone. Mani tra i capelli per Corsi, partito dalla pole ma che alla seconda ripartenza ha avuto problemi con la sua moto tanto da non riprendere la gara.