Moto2, Gonzalez torna al successo e al Mugello si riprende la vetta solitaria

Dopo due gare complicate Manuel Gonzalez è tornato a vincere in Moto2 e al Mugello è si è anche ripreso la vetta solitaria della classifica. Lo spagnolo ha piegato la resistenza del connazionale Albert Arenas, giunto secondo, ma staccato, dopo aver provato a tenergli testa. A completare il podio tutto iberico è stato Aron Canet, che ha battuto in volata Diogo Moreira e Celestino Vietti, arrivato a un soffio dal completare una grande rimonta dopo una partenza difficile. Canet ha lottato spalla a spalla con il brasiliano e limitato i danni, considerando che prima del GP d'Italia era appaiato a Gonzalez in vetta.