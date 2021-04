Moto2 Portogallo: Raul Fernandez davanti a Canet, Bezzecchi sesto

MOTO2 PORTOGALLO

Il rookie del team KTM Ajo conquista il primo successo in carriera in Moto2

di

LUCA BUCCERI

Dalla decima posizione al podio, un successo firmato Raul Fernandez che conquista la prima vittoria della carriera in Moto2 nel GP del Portogallo. Il pilota spagnolo del team KTM Ajo chiude davanti ad Aron Canet e al compagno di box Remy Gardner. Sesto posto per Marco Bezzecchi, 11° Fabio Di Giannantonio mentre quattro italiani sono costretti al ritiro: si tratta di Montella, Manzi, Bulega e Vietti.

Ci aveva provato già nel bis di Losail conquistando il terzo gradino del podio, ora Raul Fernandez può festeggiare il primo successo in carriera in Moto2 alla terza apparizione da rookie. Ottima gara da parte dello spagnolo che manda in estasi il team KTM Ajo, schiacciante a Portimao anche col collega di box Gardner dopo aver visto in Moto3 il successo di Pedro Acosta.

Tra le due KTM di piazza Aron Canet, secondo al traguardo al termine di una gara maschia condotta spalla a spalla con Gardner e soprattutto l'americano Joe Roberts, solo quarto al traguardo. Fatica Marco Bezzecchi, partito dalla seconda fila e arrivo sesto al termine di una gara che poteva dare di più al pilota italiano. Avanti ad avvio GP, Bez ha poi sofferto il ritorno degli avversari concedendo più volte il sorpasso scivolando fino alla sesta posizione che lo porta ad occupare ora il quarto posto in classifica generale.

A punti altri tre italiani: 11° Fabio Di Giannantonio seguito da Dalla Porta, più giù al 14° posto Lorenzo Baldassarri. Tanta sfortuna invece per gli altri piloti azzurri. Sedicesimo posto per Arbolino, ritiri per gli altri che non regalano un bello spettacolo. Parliamo, nello specifico, di quanto successo tra Vietti e Bulega, quest'ultimo protagonista di un sorpasso impossibile sul pilota del team SKY VR46 che non ha accettato di buon grado lo scivolone causato andandogliene a dire sin dalla caduta a suon di spintoni e qualche colpo proibito. Out anche Montella e Manzi, paura per i due che dopo l'incidente che li ha visti coinvolti hanno trovato le loro moto avvolte dalle fiamme.