Moto2, GP Aragon: Oncu beffa un super Moreira, Canet aggancia Gonzalez in classifica

Ennesima domenica ricca di emozioni in Moto2, con un duello Turchia-Brasile avvincente come quello del Mondiale di calcio del 2002 in Corea e Giappone. Paragone calcistico a parte, sono Oncu e Diogo Moreira i protagonisti di Aragon nella seconda classe del Motomondiale, col turco del team KTM che ha la meglio al fotofinish in una gara che sembrava in cassaforte fino agli ultimi giri. Ma Moreira, che di arrendersi non ne ha voluto sapere, ha ridotto il gap fino a superarlo, poi però è stato beffato all'ultimo. E tre millesimi, questione di millimetri, premiano il turco col brasiliano "costretto" ad accontentarsi.