Moto2, GP Qatar: Canet vince con una rimonta super davanti a Oncu e Gonzalez

Un successo importante per lo spagnolo dopo un secondo posto in Thailandia e due medaglie di legno in Argentina e al Cota, una vittoria che gli permette di guardare tutti dall'alto e festeggiare il quinto primo posto in categoria. Si mangia le mani Jake Dixon, caduto a sei dal termine mentre era in lotta, che cede il posto in generale facendosi sorpassare anche da un ottimo Manuel Gonzelez in Kalex del team IntactGP, che però non riesce nel miracolo di superare la Kalex del team KTM Ajo di Deniz Oncu. Il turco, dopo la delusione delle prime re gare con appena 6 punti, torna quindi a sorridere.