Moto2, GP Gran Bretagna: Agius vince a sorpresa, delusione per Canet e Vietti

Senna Agius conquista il successo in Moto2 nel GP di Gran Bretagna. A Silverstone il pilota australiano del team IntactGP vince davanti Diogo Moreira e David Alonso, con grande beffa per Aron Canet che perde primo posto e podio all'ultima curva. Giù dal podio anche Izan Guevara, seguito da un Celestino Vietti in ottima forma ma penalizzato da una partenza complicata dalla quindicesima casella in griglia che lo ha portato a una rimonta super per chiudere sesto.