Moto2, GP Emilia Romagna: Arbolino sbaglia, Vietti vince al fotofinish su Canet

Moto2 Emilia Romagna

Poteva essere doppietta italiana a Misano, ma a sorridere è solo Vietti che nel finale beffa Canet. Terzo Arbolino, beffato da un errore all'ultimo giro

© Getty Images Il GP dell'Emilia Romagna di Moto2 sorride all'Italia, con Celestino Vietti che conquista il successo al fotofinish. Il pilota del team KTM Ajo beffa sul traguardo Aron Canet che dopo aver sfruttato una sbavatura di Tony Arbolino all'ultimo giro pregustava la vittoria. Ma non aveva fatto i conti con "Celin", che nella gara di casa conquista la seconda vittoria stagionale. Ogura, quarto, ringrazia il ko di Sergio Garcia per allungare in classifica iridata.

L'Italia dei motori fa festa a Misano, ma con un sorriso smorzato perché poteva essere uno-due sul podio. Celestino Vietti sorride, Tony Arbolino no nonostante il terzo posto, perché poteva vincerla e all'ultimo giro è stato un errore ad allontanarlo dal gradino più alto del podio portandolo, invece, in quello più basso. E Vietti, che si trovava proprio terzo, ne approfitta e mette a segno l'impresa, con la rincorsa su Canet (che aveva preso la leadership per l'errore dello Squalo di Garbagnate) che si conclude a pochi millimetri dal traguardo, con una vittoria di corto muso che fa esplodere la festa a Misano.

Un successo, il secondo in stagione, che dà fiducia a Vietti. Un terzo posto amaro per Arbolino, disperato al parco chiuso, un po' come Canet che aveva pregustato i 25 punti in tasca.

Sorride, nonostante il quarto posto finale, Ai Ogura. Il giapponese, leader del mondiale, sfrutta infatti l'assist del primo inseguitore Garcia per allungare in classifica, con lo spagnolo out dopo pochi giri che consente al pilota del team MT Helmets di godersi la gara con un pensiero in meno. In top 10 anche Aldeguer, Roberts, Agius, Ramirez, Lopez e Salac.

A punti Gonzalez, l'italiano Foggia, Guevara, Chantra e Alcoba. Delusione per la wildcard Matteo Ferrari, in pista con Gresini e col 23 di Luca Salvadori.