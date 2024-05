Moto2 Catalogna: Aldeguer sbaglia e Garcia ringrazia, ma è Ogura a fare festa

moto2 catalogna

Aldeguer cade durante il long lap e spiana la strada alle MT Helmets, ma il giapponese "soffia" il successo al compagno leader del mondiale

© Getty Images In Moto2 Sergio Garcia sfrutta il regalo di Fermin Aldeguer, ma si fa beffare dal compagno di team Ai Ogura che lo supera e conquista il successo nel GP di Catalogna. Il giapponese, in sella alla Boscoscuro del team MT Helmets, non fa sconti al leader del mondiale superandolo in staccata e fuggendo via per una vittoria costruita negli ultimi cinque giri e chiusa in solitaria. Per Garcia un secondo posto, davanti a Jake Dixon, che gli permette di allungare in classifica iridata, mentre Roberts (solo 9°) scivola a 20 punti dallo spagnolo.

Poteva essere un clamoroso poker per Boscoscuro, ma dal 15° giro succede di tutto al Montmelò con Aldeguer che getta alle ortiche una vittoria quasi scontata. Ma la pista è dura e lo spagnolo, promesso sposo Ducati in MotoGP per la prossima stagione, lo sa bene e in un long lap penalty (comminatogli per track limits) cade spianando la strada alle MT Helmets. A sei dalla fine è poi stato Ogura a beffare il compagno di squadra Garcia, leader del mondiale, per il successo finale, con Alonso Lopez (altra Boscoscuro) che si è fatto infilare in sequenza da Dixon, terzo alla bandiera a scacchi, Agius, Arenas e Ramirez.

Una gara che fa sorridere il team MT Helmets con la doppietta e regala a Sergio Garcia il vantaggio in classifica iridata sfruttando un altro regalo oltre a quello di Aldeguer, quello di Joe Roberts che non riesce ad andare oltre il 9° posto regalando il secondo posto in generale allo stesso Ogura, ora a 21 punti dal compagno di box.

A terminare in zona punti a Barcellona, dietro all'ottavo Lopez e il citato Roberts, Arbolino, Navarro, Van de Goorbergh, Salac, Masia e Darryn Binder. Mattia Pasini, wild card per il team Ciatti Boscoscuro, chiude 18°. Domenica da dimenticare per Vietti e Foggia, finiti ko insieme a Canet e Guevara.