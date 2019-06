Moto2 Catalogna, Marquez vince e si prende la vetta del Mondiale

16/06/2019

Marquez Jr continua a fare la voce grossa. Il pilota catalano ha calato il tris al termine di un GP dominato, in cui dopo aver piegato la resistenza di Luthi ha solamente dovuto gestire fino alla bandiera a scacchi. Un trionfo senza storia, che gli è valso anche la vetta della classifica, complice il ritiro di Lorenzo Baldassarri. Giornata nera per il pilota di San Severino: l'ormai ex leader del Mondiale è stato vittima di una caduta alla curva 10 quando mancavano 15 giri alla fine e si è visto costretto a dare forfait. Si tratta del terzo "zero" stagionale per lui, che sembra faticare a dare continuità alle sue performance. Domenica da mettersi alle spalle anche per Fabio Di Giannantonio, scivolato quando si trovava in terza posizione all'inseguimento della coppia Luthi-Marquez: per il pilota romano è così sfumato il sogno del primo podio in Moto2 nel suo anno da rookie.



Gara positiva invece per l'altro rookie tricolore, Enea Bastianini, che non è mai stato in lotta per il podio, ma ha comunque strappato un 5° posto che rappresenta il suo miglior risultato da pilota Moto2. Alle sue spalle Luca Marini, bravo a regolare nel finale la coppia Schroetter-Vierge e a conquistare la sesta piazza. A punti anche Locatelli, Bulega e Corsi, rispettivamente 12°, 13° e 14° al traguardo.