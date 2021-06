Moto2 Catalogna: ennesima doppietta KTM, Gardner trionfa su Fernandez

MOTO2 CATALOGNA

Terza doppietta di fila per il team Ajo, l'australiano festeggia al meglio il passaggio in Tech3 in MotoGP

di

LUCA BUCCERI

Un'altra doppietta per il team KTM Ajo, che dopo aver conquistato Francia e Italia trionfa a mani basse anche a Barcellona. Nella settima tappa stagionale della Moto2 a vincere al Montmelò è Remy Gardner, sempre più leader del mondiale, davanti al compagno di box Raul Fernandez. Ad accompagnare i due piloti del team finlandese sul podio c'è anche Xavi Vierge, mentre Marco Bezzecchi chiude quarto.

Quale modo migliore di vincere a Barcellona per festeggiare la recente firma col team Tech3 in MotoGP per l'australiano Remy Gardner, che in Moto2 è sempre più leader della classifica mondiale. Ennesima doppietta per il team finlandese Ajo KTM, che replica perfettamente quanto visto al Mugello con Gardner seguito sul podio dal collega di box, e rivale numero uno in classifica piloti, Raul Fernandez. Una lotta interna a KTM, un vantaggio ora di 11 punti per l'australiano che vuole esordire l'anno prossimo in top class col titolo di campione del mondo. Ma la stagione è ancora lunga.

A provare a insediare la leadership potrebbe esserci, oltre il citato Fernandez, anche Marco Bezzecchi che nel GP di Catalogna chiude quarto dietro a Xavi Vierge, pilota del team Petronas per il quale si vocifera un possibile approdo in MotoGP al posto di Rossi. Bez, partito decimo, ha fatto di tutto per guadagnarsi il podio ma si è poi arreso davanti alla prepotenza della Kalex di Vierge che ha avuto la meglio regalando allo spagnolo il gradino più basso.

Tra gli italiani vanno a punti anche Tony Arbolino (13°) e Celestino Vietti (14°), resta a bocca asciutta e con l'amaro Simone Corsi che chiude 16° dietro a Luthi, che è ritornato in pista col magone a una settimana dalla scomparsa dell'amico Dupasquier. Sfortuna per gli altri piloti azzurri: Bulega chiude 17°, Baldassarri 23° davanti a Manzi. Ko per cadute invece Di Giannantonio e Dalla Porta.