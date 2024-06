Moto2 Mugello: Roberts in volata su Gonzalez, terzo Lopez, Garcia giù dal podio

© Getty Images

Vittoria dalla pole position per Joe Roberts nel Gran Premio d'Italia della Moto2. Primo successo stagionale per il pilota statunitense della Kalex by OnlyFans American Racing Team che controlla all'ultimo giro e poi in volata le velleità di Manuel Gonzalez con la Kalex QJMOTOR Gresini Moto2), comunque felice di essersi lasciato alle spalle due passaggi a vuoto consecutivi a Le Mans e Barcelona, mentre Alonso Lopez sigilla il podio del Mugello con la Boscoscuro di MB Conveyors SpeedUp. Il leader del Mondiale Sergio Garcia (Boscoscuro di MT Helmets - MSI) rimane ai piedi del podio e veder ridursi il suo vantaggio al vertice della classifica generale sul vincitore di giornata Roberts. A completare la top ten è il giapponese Ai Ogura, compagno di squadra del leader della classifica generale, della quale il pilota giapponese occupa la terza casella. Giornata-no per Fermin Aldeguer (Boscoscuro MB Conveyors SpeedUp) che finisce a terra nelle battute centrali di una gara andata in scena in una sorta di formato sprint: accorciata da diciannove a dodici giri per recuperare (in chiave puntualità MotoGP) il ritardo sul programma originale dovuto alla bandiera rossa nella Moto3. Miglior pilota italiano al traguardo Celestino Vietti con la Kalex di Red KTM Ajo alle spalle di Aron Canet con un'altra Kalex, quella griffata Fantic Racing.