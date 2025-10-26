Moto2 Malesia: vince Dixon, Gonzalez scivola e Moreira si prende la vetta iridata

Jake Dixon ha vinto la gara di Sepang ed è tornato al successo in Moto2, interrompendo un digiuno di vittorie che durava da fine marzo. Il britannico ha tagliato il traguardo in solitaria davanti al colombiano Alonso e al belga Baltus, mentre tutti gli occhi erano puntati qualche posizione più in basso sul duello tra Diogo Moreira e Manuel Gonzalez.