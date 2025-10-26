Logo SportMediaset

Motogp
MOTO2

Moto2 Malesia: vince Dixon, Gonzalez scivola e Moreira si prende la vetta iridata

Il brasiliano è il nuovo leader della classifica iridata a due GP dal termine della stagione

di Daniele Pezzini
26 Ott 2025 - 10:27
© Getty Images

© Getty Images

Jake Dixon ha vinto la gara di Sepang ed è tornato al successo in Moto2, interrompendo un digiuno di vittorie che durava da fine marzo. Il britannico ha tagliato il traguardo in solitaria davanti al colombiano Alonso e al belga Baltus, mentre tutti gli occhi erano puntati qualche posizione più in basso sul duello tra Diogo Moreira e Manuel Gonzalez.

La scivolata dello spagnolo ha consegnato non solo il quinto posto in gara, ma anche il primo in classifica al brasiliano, che ora guida il Mondiale con 9 lunghezze di vantaggio a due gare dal termine. Moreira comincia dunque ad assaporare un'impresa che sarebbe storica, visto che nessun pilota verdeoro ha mai conquistato un titolo iridato nella storia del Motomondiale.

In zona punti, ma lontano dalle posizioni che contano, hanno chiuso gli unici due italiani in gara: 10° posto per Tony Arbolino, 11° per Celestino Vietti.

moto2
motogp
malesia
sepang

