Moto2 Le Mans: vittoria e fuga mondiale per Arbolino, Salac e Lopez sul podio

GP FRANCIA MOTO2

Vittoria e leadershi solitaria nel Mondiale per il pilota milanese

© Getty Images Tony Arbolino vince a Le Mans il suo secondo GP stagionale (dopo quello dell'Argentina) e si conferma leader della classifica generale in sella alla Kalex Marc VDS, staccando Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) che rovina a terra a nove giri dal termine di un GP di Francia interrotto con la bandiera rossa al primo giro a causa della carambola che estromette dal quinto appuntamento iridato della Moto2 Aron Canet, Manuel Gonazez e Albert Arenas. Secondo gradino del podio per Filip Salac con la Kalex Gresini, terzo per Alonso Lopez con la Boscoscuro SpeedUp. Nella top five finale anche Celestino Vietti con la Kalex Fantic Racing e Jake Dixon con quella GASGAS Aspar.

La calma o quasi dopo la tempesta iniziale nel GP di Francia della Moto2: pochi istanti dopo la caduta di Sam Lowes (che scattava dalla pole) una carambola che avrebbe potuto avere gravi conseguenze elimina Canet, Arenas e Gonzalez. La Direzione Gara esita ma poi espone la bandiera rossa. Si riparte dopo aver ripristinato le condizioni di sicurezza e da lì in avanti è Arbolino-show. Il milanese di Marc VDS controlla la gara (come era avvenuto per Holgado nella Moto3) e come lo spagnolo nella categoria d'ingresso rintuzza nel finale il ritorno di Filip Salac che chiude secondo e scala una classifica iridata che vede ora Arbolino leader solitario, abbandonando la compagnia di Acosta, scivolato fuori dalla gara nella sua fase centrale. Tony guida ora con 99 punti, Acosta rimane a quota 74 (venticinque punti di ritardo, una vittoria tonda tonda) e viene avvicinato a Lopez e Salac, separati tra di loro da una sola lunghezza: 61 punti a 60. Scattato in coda al secondo via, Lowes rimonta fino alla settima posizione al traguardo, la settima che occupa nel ranking con 44 punti.