Moto2 Gran Bretagna: trionfa Fernandez, Marquez Jr va k.o.

Augusto Fernandez ha vinto il GP di Gran Bretagna, conquistando il secondo successo stagionale in Moto2. Lo spagnolo ha tagliato il traguardo per primo dopo un duello spettacolare con il connazionale Navarro, con la KTM di Binder a completare il podio. La notizia di giornata è la caduta di Alex Marquez (scivolato mentre era in testa), che ha di fatto riaperto la lotta per il titolo, visto che Navarro e Luthi sono ora a 35 punti di distacco.

Domenica assolutamente anonima per gli italiani: Fabio Di Giannantonio, 6°, è stato il migliore, riscattando in parte la brutta gara di Spielberg; alle sue spalle ha chiuso invece Lorenzo Baldassarri, sempre lontanissimo dal ritrovare la competitività di inizio stagione. In top 10 anche Luca Marini (9°), mentre ha strappato un 13° posto buono per la zona punti Mattia Pasini.

