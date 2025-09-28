Moto2 Giappone: Holgado si prende la vittoria, Moreira rosicchia cinque punti a Gonzalez

Daniel Holgado ha vinto il GP del Giappone e conquistato il suo secondo successo stagionale nel Mondiale Moto2, confermando il momento d'oro con il terzo podio consecutivo dopo quelli di Barcellona e Misano. Lo spagnolo del team Aspar ha piegato nel finale la resistenza di Jake Dixon, che si è dovuto accontentare della seconda piazza davanti a Diogo Moreira.