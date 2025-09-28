Moto2 Giappone: Holgado si prende la vittoria, Moreira rosicchia cinque punti a Gonzalez

Il brasiliano sul terzo gradino del podio dietro Dixon, ora sono 24 le lunghezze di distanza dalla vetta
© Getty Images
Daniel Holgado ha vinto il GP del Giappone e conquistato il suo secondo successo stagionale nel Mondiale Moto2, confermando il momento d'oro con il terzo podio consecutivo dopo quelli di Barcellona e Misano. Lo spagnolo del team Aspar ha piegato nel finale la resistenza di Jake Dixon, che si è dovuto accontentare della seconda piazza davanti a Diogo Moreira.
Il brasiliano del team Italtrans sorride perché guadagna cinque punti in classifica iridata su Manuel Gonzalez: quando mancano cinque gare al termine e con ancora 125 punti a disposizione sono ora appena 24 quelli che li separano. Gonzalez, che non va a podio dal GP d'Ungheria, ha chiuso al 5° posto dopo essere incappato in un long lap penalty per aver spinto nella ghiaia Celestino Vietti, poi costretto al ritiro. Solo 15° Aron Canet, ora a -39 dalla vetta e apparentemente tagliato fuori.
Eroico l'altro italiano in gara, Tony Arbolino, che reduce dall'operazione al braccio per risolvere la sindrome compartimentale è rimasto a lungo in lotta per il podio, salvo poi cedere nel finale e chiudere al 6° posto.
