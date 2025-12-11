Verona: Gagliardini a disposizione, restano dubbi su Serdar e Akpa-Akpro

La settimana di lavoro entra nel vivo e il Verona prosegue la preparazione in vista della sfida di domenica prossima contro la Fiorentina, un appuntamento fondamentale per dare continuità al recente successo contro l'Atalanta e consolidare la classifica. Roberto Gagliardini, dopo il turno di squalifica, torna a disposizione. Rimangono invece da valutare le condizioni di Serdar e Akpa-Akpro, entrambi alle prese con acciacchi che ne hanno limitato il lavoro negli ultimi giorni. Lo staff medico continua a monitorare la situazione quotidianamente e solo nelle ore immediatamente precedenti al match verrà presa una decisione definitiva sulla loro eventuale convocazione. Per ora vige la cautela: l'obiettivo è evitare rischi eccessivi che possano compromettere il percorso delle prossime settimane.