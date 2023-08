Motomondiale, Arbolino resta in Moto2: ufficiale il rinnovo con Elf Marc Vds

Tony Arbolino resterà in Moto2 anche nella prossima stagione. Il pilota di Garbagnate Milanese ha infatti ufficializzato il prolungamento fino a fine 2024 del contratto che lo lega al team Elf Marc Vds. Arbolino, attualmente secondo nel Mondiale e con due vittorie all'attivo in stagione, farà coppia con il ceco Filip Salac, mentre il suo attuale compagno, Sam Lowes, nella prossima stagione guiderà il team belga al debutto in Superbike in sella alla Ducati Panigale.