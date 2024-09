Moto2 Aragon: domina Dixon, primo podio stagionale per Arbolino

MOTO2 ARAGON

Terzo Deniz Oncu, ritiro per il leader della classifica Garcia: rosicchia qualche punto Ogura

© Getty Images Jake Dixon ha vinto il GP di Aragon, 12° appuntamento del Motomondiale, e conquistato il suo secondo successo stagionale in Moto2. Il britannico ha avuto la meglio nel finale su un combattivo Tony Arbolino, che si è comunque tolto la soddisfazione del suo primo podio stagionale. Sul terzo gradino ha invece chiuso Deniz Oncu, anche lui al primo podio di una stagione tribolatissima.

Ha chiuso invece con un ritiro il suo weekend da incubo il leader del Mondiale, Sergio Garcia, reduce da un infortunio alla spalla. Ad approfittare in qualche modo del suo “zero” è stato Ai Ogura, che al termine di una gara complicata ha chiuso con un buon 8° posto, rosicchiando 8 punti: ora sono 12 quelli che lo dividono dalla vetta. Passettini in avanti in classifica anche per Alonso Lopez, che ha chiuso ai piedi del podio, non per Joe Roberts, che ha prima dovuto scontare un long lap penalty per guida pericolosa, poi è finito a terra all'ultimo giro mentre era impegnato in un duello fratricida col compagno di team Ramirez. Giornata da dimenticare anche per Fermin Aldeguer, che ha chiuso in anticipo la sua gara dopo un violento high side.

In zona punti ha chiuso il vincitore del GP d’Austria, Celestino Vietti: 10° dopo un contatto con Roberts che lo ha costretto a rientrare in pista a metà gruppo senza riuscire a giocarsi le sue chance di podio.