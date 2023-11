Moto2: Aldeguer inarrivabile a Valencia, Canet e Lopez con lui sul podio 

MOTO2 VALENCIA

Il pilota del team SpeedUp toglie qualsiasi speranza agli avversari fin dallo scatto al semaforo

© Getty Images Quarta vittoria consecutiva e quinta dell'anno per Fermin Aldeguer con la Boscoscuro SpeedUp. Il talento spagnolo domina dal semaforo alla bandiera a scacchi a Valencia. Sul secondo gradino del podio Aron Canet (che era scattato dalla pole position), sul terzo Alonso Lopez. Giù dal podio Ramirez e Chantra. Il migliore degli italiani al traguardo è Dennis Foggia (nono). Con il successo valenciano, Aldeguer raggiunge il connazionale Toni Elias per numero di vittorie consecutive nella Moto2.

© Getty Images

LA CRONACA DELLA GARA

Subito un incidente al via del Gran Premio della classe intermedia, coinvolge Izan Guevara, Sergio Garcia e Celestino Vietti che riprende la pista ma staccatissimo dal resto del gruppo. Alla caccia della quarta vittoria di fila (e della quinta dell'anno), Aldeguer prende il comando delle operazioni avanti a Canet e Ramirez. Lopez e Dixon completano la top five. In sella alla Boscoscuro SpeedUp, Aldeguer viaggia indisturbato a metà gara con oltre un secondo e mezzo sul primo degli inseguitori che è sempre Canet. A undici giri dalla meta, Lopez (compagno di squadra del leader) infila Ramirez per la posizione che vale il terzo gradino dell'ultimo podio dell'anno della Moto2. Dennis Foggia (nono) è il migliore dei piloti italiani in gara, mentre il campione in carica Pedro Acosta viaggia in undicesima posizione alle spalle di Arenas. Tre secondi di vantaggio per Aldeguer su Canet al sedicesimo dei ventidue giri in programma, quando Chantra supera Dixon per la quinta posizione. Aldeguer si impone a mani basse per la quarta volta di fila. Con lui sul podio Canet e Lopez: quest'ultimo al culmine di una grande rimonta dalla quinta fila dello schieramento di partenza. Ramirez quarto davanti Chantra che completa la top five.