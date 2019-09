MotoGP, Rossi con la M1 a Tavullia: da casa al circuito

Da casa al circuito in sella alla sua M1. Speciale parata per Valentino Rossi per le vie di Tavullia. Un evento nell'evento nell'ambito del GP di San Marino e Riviera di Rimini, in programma domenica 15 settembre sul Misano World Circuit Marco Simoncelli. Come previsto, in sella alla sua moto di gara, il Dottore è partito dal Ranch ed è arrivato al tracciato passando per la sede della VR46. Un sogno che si è avverato per Rossi, accompagnato per le vie del paese da una marea gialla in delirio.