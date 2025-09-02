Morbidelli rinnova con VR46, Marini con Honda anche nel 2026

Johann Zarco: "Sono molto lieto di confermare che rimarrò con LCR per i prossimi due anni. Questo è importante perché abbiamo grandi obiettivi da raggiungere e grandi opportunità in vista del 2027. Quando ho firmato con Honda alla fine del 2023, non mi aspettavo di trovare quel secondo vento, che mi ha dato l'energia per assicurarmi un altro contratto di due anni con loro. Abbiamo già ottenuto una vittoria con Lucio e il team, e sarebbe fantastico riviverla, quindi siamo determinati a continuare a spingere per ottenere risultati forti. Negli ultimi due anni, Honda ha fornito a LCR un grande supporto e crediamo di poter continuare a crescere e sviluppare la moto attraverso il nostro duro lavoro. Vorrei ringraziare HRC, LCR e tutti coloro che ci hanno sostenuto".