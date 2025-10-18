Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
1 di 9
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

TENNIS

Tennis, ATP Stoccolma: Rune abbandona in lacrime "Ho sentito saltare il tendine"

Si è trasformata in incubo la semifinale del torneo ATP di Stoccolma per Holger Rune. Il giovane tennista danese è stato costretto a ritirarsi contro Ugo Humbert, lasciando il campo in lacrime dopo essersi fermato improvvisamente durante uno scambio sul punteggio sul 6-4, 2-2 a suo favore. L'episodio è avvenuto quando Rune ha cominciato a zoppicare sul piede sinistro, già fasciato nella zona della coscia. Il danese ha chiamato il fisioterapista e, con la voce rotta dall'emozione, ha dichiarato di aver "sentito saltare il tendine d'Achille". I minuti successivi sono stati di pura tensione: Rune è rimasto immobile, visibilmente provato, prima di essere aiutato a uscire dal campo dal team medico.

18 Ott 2025 - 18:05
9 foto
tennis
rune

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Six Kings Slam, Sinner rullo compressore: annienta Djokovic (6-4, 6-2) e raggiunge Alcaraz in finale

Super Sinner al Six Kings Slam: strapazza Tsitsipas e va in semifinale contro Djokovic

Sinner: "Djokovic un idolo. Non vedo l'ora di affrontare Alcaraz" | Nole: "Mi ha fatto il c..."

Will Smith accetta la "proposta" di Sinner: il fotomontaggio fa impazzire il web

Stasera è ancora Sinner vs Alcaraz: Jannik vuole la rivincita per un finale al top

Six Kings Slam, Sinner e i big del tennis mondiale per un montepremi da capogiro