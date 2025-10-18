TENNIS Tennis, ATP Stoccolma: Rune abbandona in lacrime "Ho sentito saltare il tendine"

Si è trasformata in incubo la semifinale del torneo ATP di Stoccolma per Holger Rune. Il giovane tennista danese è stato costretto a ritirarsi contro Ugo Humbert, lasciando il campo in lacrime dopo essersi fermato improvvisamente durante uno scambio sul punteggio sul 6-4, 2-2 a suo favore. L'episodio è avvenuto quando Rune ha cominciato a zoppicare sul piede sinistro, già fasciato nella zona della coscia. Il danese ha chiamato il fisioterapista e, con la voce rotta dall'emozione, ha dichiarato di aver "sentito saltare il tendine d'Achille". I minuti successivi sono stati di pura tensione: Rune è rimasto immobile, visibilmente provato, prima di essere aiutato a uscire dal campo dal team medico.