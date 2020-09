Misano-bis, i "ragazzi terribili" della Yamaha Petronas aprono i giochi, Rossi parte... dal fondo

GP EMILIA-ROMAGNA MOTOGP

di

STEFANO GATTI

i due ragazzi terribili della Yamaha Petronas davanti a tutti nel turno di prove che inaugura il secondo weekend consecutivo della MotoGP a Misano Adriatico. Il "Diablo" Fabio Quartararo ha battuto Franco Morbidelli per novanta millesimi di secondo, mentre le M1 ufficiali di Valentino Rossi hanno chiuso fuori dalla top ten. Terzo tempo per Pol Espargarò con la KTM ufficiale (+0.120), quarto per Joan Mir (Suzuki) aa 205 millesimi. Settimo tempo per il leader della genarale Andrea Dovizioso.

Franco Morbidelli è pronto per provarci ancora. Dopo il primo successo in MotoGP di domenica scorsa, il pilota italiano si candida al bis ma sulla sua strada trova subito il compagno di squadra Fabio Quartararo che lo batte per novanta millesimi di secondo nel primo turno di prove libere del GP dell'Emilia-Romagna. Ancora una volta le due M1 "satellite" del team Petronas SRT surclassano quelle "factory" di Maverick Vinales e di Valentino Rossi che non vanno al di là del 13esimo e del 17esimo tempo, staccati rispettivamente di 868 millesimi e di un secondo e 111 millesimi.

Ritardo più contenuto per Andrea Dovizioso, leader del Mondiale con 76 punti contro i 70 di Quartararo. Il ducatista ha chiuso il turno in settima posizione, a 431 millesimi dal "Diablo". Davanti a Dovizioso, risalendo la classifica, ci sono Takaaki Nakagami (sesto con la Honda LCR), Miguel Oliveira (sesto con la KTM Tech3), Joan Mir (quarto con la Suzuki, e terzo nel GP di San Marino di domenica scorsa) e l'altro spagnolo Pol Espargarò che, con la KTM ufficiale, è il più immediato inseguitore delle Yamaha-Petronas, con 120 millesimi di ritardo dal leader. Francesco Bagnaia, tornato in pista lo scorso weekend con uno straordinario secondo posto nel GP di San Marino, ha chiuso il turno in decima posizione (+0.689), mentre il suo compagno di squadra sulla Ducati Pramac Jack Miller è quindicesimo.