Misano aperta a 35mila tifosi per l'ultima di Rossi in Italia

Misano Adriatico prepara una festa, 35mila tifosi al giorno, che dal 22 al 24 ottobre potranno assistere al Misano World Circuit al GP Nolan del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, l'ultima tappa in Italia del Motomondiale in cui gareggerà Valentino Rossi. La nuova capienza è stata aggiornata grazie all'ultimo decreto legge del governo. Al GP si aggiungono quindi nuove disponibilità di biglietti su diverse tribune.