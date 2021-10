MotoGP, svelato il calendario provvisorio per il 2022

MOTOMONDIALE

Previsti i debutti di Indonesia e Finlandia dopo i rinvii per Covid, si torna in Argentina, Thailandia, Australia e Malesia

E' stato stilato il calendario provvisorio della stagione 2022 del Motomondiale. Per la prima volta ci saranno 21 Gran Premi, con l'introduzione delle tappe in Indonesia e in Finlandia: la prima è prevista per il fine settimana che va dal 18 al 20 marzo, la seconda dal 8 al 10 luglio. Insieme ai due esordi sulle nuovissime piste del Mandalika International Street Circuit e del KymiRing, il paddock MotoGP tornerà in Paesi e su circuiti che non visita dal 2019 a causa della situazione generata dalla pandemia di Covid-19.

Piloti in pista di nuovo in Argentina, pista con la quale il contratto è stato rinnovato fino al 2025. Inoltre si correrà ancora in Thailandia, Australia e Malesia. La trasferta asiatica si svolgerà tra la fine di settembre e nel corso del mese di ottobre. La stagione scatterà il 6 marzo con il GP del Qatar, sul circuito di Losail e si chiuderà il 6 novembre con il GP della Comunità Valenciana. Doppia tappa in Italia: il 29 maggio al Mugello e il 4 settembre a Misano.