Miller positivo al Covid, rinviata la presentazione Ducati

MOTOGP

L'australiano è costretto a rimanere a casa: "Non posso viaggiare, ma continuerò la mia preparazione qui". La squadra verrà svelata il 7 febbraio

Jack Miller è risultato positivo al Covid e per questo è stata rinviata la presentazione del nuovo team Ducati, inizialmente fissata per il 28 gennaio. E' stato lui stesso a comunicarlo dall'Australia tramite il proprio profilo Instagram. "Sfortunatamente sono ancora in Australia, sono risultato positivo al coronavirus - ha detto il pilota della MotoGP - . Non sono in grado di viaggiare, perciò saltero la presentazione del team. Sto bene, non ho sintomi, continuerò la mia preparazione qui".

Avendo Miller dovuto rinunciare a partecipare allo shooting ufficiale, la presentazione della squadra è stata così posticipata al 7 febbraio. La nuova livrea delle Desmosedici GP del Ducati Lenovo Team verrà comunque svelata in anteprima online il 31 gennaio, giorno in cui il collaudatore ufficiale Michele Pirro scenderà in pista a Sepang per il test di shake-down, in programma dal 31 gennaio al 2 febbraio.

