MotoGP, Gardner inizia male l'avvicinamento ai test di Sepang

Remy Gardner, che farà il suo debutto in MotoGP in questa stagione con il team Tech3 KTM, è stato operato al polso destro a seguito di un infortunio subito durante un allenamento con il motocross. Il campione australiano, iridato in Moto2, dovrebbe esse pronto per prendere parte tra due settimane ai primi test a Sepang. "L'operazione è stata un successo e il nostro pilota inizierà il suo processo di recupero venerdì", ha scritto il team Teach 3.