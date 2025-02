Martin e Aprilia senza pace: nuovo infortunio, niente GP in Thailandia

Non c'è pace per Jorge Martin. L'avventura del campione del mondo in carica con Aprilia è davvero iniziata sotto una cattiva stella, o meglio non è ancora iniziata. Seconda da motorsport.pom e successivamente confermato dal quotidiano spagnolo Marca infatti il madrileno che si era infortunato lo scorso 5 febbraio nel corso del primo giorno della prima sessione di test precampionato a Sepang si è nuovamente infortunato lunedì 24 febbraio - questa volta alla mano sinistra - mentre si stava allenando ad. Andorra e dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico martedì 25 che lo costringerà a saltare il primo Gran Premio dell'anno, quello della Thailandia in programma nel fine settimana che va da venerdì 28 febbraio a domenica 2 marzo. Martin sarà operato presso la Clinica Quirón Dexeus di Barcellona dal dottor Xavier Mir, che ha già supervisionato il precedente intervento. Al suo posto sulla Aprilia factory in Thailandia a fianco di Marco Bezzecchi ci sarà con ogni probabilità il collaudatore Lorenzo Savadori che ha già sostituito Martin nei test di Sepang e Buriram.